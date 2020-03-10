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18 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin ortadan kaldırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

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18 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin ortadan kaldırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

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