Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin ortadan kaldırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.
18 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığı yapan teröristlerin ortadan kaldırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.
- Güncel
- 10.03.2020
- Gazete
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