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10 Mart mahkumlara af için müjdeli son dakika haberi: Ceza indirimi, Meclis'e geldi mi?

Mahkumlara af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda mahkumları sevindiren flaş bir haber geldi. Mart ayında Meclis gündemine geleceği bildirilen ve kamuoyunda mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi hakkında bugün yeni bir bilgi geldi. Habertürk 'ten Muharrem Sarıkaya bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Özellikle şu günlerde açıklamaları yakından takip eden yüz binlerce mahkum yakını ceza infaz düzenlemesi ve af yasasındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, hangi suçlara af gelecek? İşte af yasasında son durum...

  • Güncel
  • 10.03.2020 13:24
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 13:24
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Mahkumlara af için sevindiren son dakika açıklaması

Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklama mahkum ile mahkum yakınlarını sevindirdi.Af yasası son durum... İkinci yargı paketi, af yasası ve ceza indirimi uzun bir süredir yüz binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Bu kapsamda son gelişmeleri öğrenmek isteyen yüz binlerce mahkum yakını konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bir süredir üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki, hangi suçlara af gelecek? Ceza indirimi ve ikinci yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? İşte yasa hakkında son gelişmeler

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