Metropoll ve Optimar Araştırma şirketleri geçtiğimiz günlerde son araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İki araştırmada da muhalefet partilerinin oylarındaki detay dikkat çekti. Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, iki araştırmanın sonuçlarına dikkat çekerek, "Biri muhalefete yakın 2 araştırma şirketinin son anketleri (Metropoll ve Optimar) Cumhur İttifakı oylarını koruyor. Muhalefet partileri oylarını artıramıyor. Yorum sizin..." dedi.
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