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Suriyeli çocuk mültecinin ağır yükü

Savaşların en ağır faturasını çocuklar ödüyor. Aileleri Avrupa hayaliyle Yunanistan sınırında bekliyor. Miniklerin görüntüleri ise yürekleri dağlıyor.

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Göçmen kuşlar!
Suriye'de Afganistan'da, Irak'ta, Pakistan'da yerlerinden edilen aileler, daha iyi bir hayat için önce Türkiye'nin kapısını çalıyor. Ardından da kendilerine engel olmama kararı üzerine, Avrupa kapılarına dayanıyor. Ancak sınırda Yunanistan zulmüyle karşılaşan aileler, en çok yavruları için endişe ediyor. Gaz bombalarından etkilenen yavrular, doğum yapan anneler, oluşturulan kreşte oynayan çocuklar, ilginç görüntüler oluşturuyor... Ama hepsinde de bu yaşadıkları dram, derin izler bırakıyor...



NEFES OLDUK!
Yunanistan sınır birliklerinin biber ve göz yaşartıcı gaz bombası atmasıyla nefes alamayan bebekleri, Türk sağlık ekipleri kurtardı.



yolunda dünyaya gözlerini açan minik yavruya, Türkiye sahip çıktı. Bebeğin gazdan etkilenmemesi için 'de misafirhaneye alındı.
Edirne'de kurulan "Göçmen kreşi" onlarca çocuğu ağırlıyor...

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