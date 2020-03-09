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Adalar fayı çatırdıyor

Prof. Dr. Naci Görür, dün sabah Yalova açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu: Depremin yeri ilginç. Burası KAF'ın 1999 İzmit depreminde kırılıp Marmara'da en son durduğu yere yakın. Biliyorsunuz, Adalar'ın güneyindeki fay da kilitli ve stres biriktiriyor. Eğer bu deprem geçekten bu fay üzerinde ise Adalar Fayı da GD ucundan çatırdıyor demektir.

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Adalar fayı çatırdıyor
Prof. Dr. Naci Görür, dün sabah Yalova açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu: Depremin yeri ilginç. Burası KAF'ın 1999 İzmit depreminde kırılıp Marmara'da en son durduğu yere yakın. Biliyorsunuz, Adalar'ın güneyindeki fay da kilitli ve stres biriktiriyor. Eğer bu deprem geçekten bu fay üzerinde ise Adalar Fayı da GD ucundan çatırdıyor demektir.

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