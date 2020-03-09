5 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam etti. İçişleri Bakanlığı, dün 4'ü ikna çalışması neticesinde 5 teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55'e yükseldi.