Manisa'da emniyet güçleri, T.K.'nın (51), Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve yapılan operasyonda, heykel ele geçirildi. T.K.'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi, gözaltına alındı. Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak isteyen 6 kişi, gözaltına alındı.
Satılık Zeus
Manisa'da emniyet güçleri, T.K.'nın (51), Helenistik döneme ait Zeus heykelini satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve yapılan operasyonda, heykel ele geçirildi.
- Güncel
- 08.03.2020
- Gazete
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