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Naftali Bennett'in Twitter hesabı 'hack'lendi

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabı 'hack'lendi. Hesaptan Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın bazı kıtalarının İngilizce çevirisinin yer aldığı mesajlar paylaşıldı. Yetkililer bir açıklama yapmadı.

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İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabı 'hack'lendi. Hesaptan Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın bazı kıtalarının İngilizce çevirisinin yer aldığı mesajlar paylaşıldı. Yetkililer bir açıklama yapmadı.

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