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Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 119 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 187'nci günde de sürdürdü.

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Evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 119 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 187'nci günde de sürdürdü. Annelerden Süheyla Demir, "Nerede hakkımız. Evlatlarımızı da öyle kandırarak götürdüler. Özgürlük diyorlar evlatlarımızı kandırıp dağa, taşa mahkum ediyorlar. Ben artık evladımı istiyorum" dedi.

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