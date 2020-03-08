Başkan Erdoğan yeğeni Sevde Erdoğan'ın nikah törenine katıldı

Başkan Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un nikahına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende eşi Emine Erdoğan ile birlikte şahitlik yaptı. Çifti kutlayan Başkan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Erdoğan, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajla da kadınları tebrik etti.