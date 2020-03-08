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8 Mart mahkumlara af ve açıklaması! ?

'den infaz düzenlemesi açıklaması geldi. AK Parti çok gelişmiş kadrosu olan bir parti. Her konuda çalışmalar yapıldı yapılıyor. Tabi bu en son sayın Cumhurbaşkanımızın taktirine bağlı. Sayın Adalet Bakanı Cumhurbaşkanımıza sunacak ve daha sonra düzenleme Meclise gelecek. Ama ne zaman gelir? Şu gün demem benim açımdan uygun değil." dedi. düzenlemesi de 2. yargı paketi kapsamında ele alınacak. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor.

  • Güncel
  • 08.03.2020 12:20
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 12:21
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8 Mart AK Parti'den mahkumlara af ve nafaka açıklaması!

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya 'dan infaz düzenlemesi ve süresiz nafaka hakkında açıklama geldi. Canlı yayında konuşan Özkaya , infaz düzenlemesi hakkında son durumu aktardı. Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yani % 67'si yerine ½'si yani yüzde 50'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. Örneğin; mahkemece 10 yıl hapse mahkum edilen bir kişinin cezasının infazı 5 yıl olacak. Bu 5 yılın 4 yılı cezaevinde geçirildikten sonra hükümlü iyi halliyse denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilecek

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