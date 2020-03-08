AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya 'dan infaz düzenlemesi ve süresiz nafaka hakkında açıklama geldi. Canlı yayında konuşan Özkaya , infaz düzenlemesi hakkında son durumu aktardı. Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yani % 67'si yerine ½'si yani yüzde 50'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. Örneğin; mahkemece 10 yıl hapse mahkum edilen bir kişinin cezasının infazı 5 yıl olacak. Bu 5 yılın 4 yılı cezaevinde geçirildikten sonra hükümlü iyi halliyse denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilecek

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