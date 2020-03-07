Törene silahlı saldırı

Afganistan'da Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle yapılan anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında roketli ve silahlı saldırıda bulunuldu. İlk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi.