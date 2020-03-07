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Tarihi kaçak operasyonu

İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerince Konya ve Mersin'deki operasyonlarda 5.2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi. Baskın, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın elde edildiği operasyon olarak kayıtlara geçti. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Tarihi kaçak operasyonu
İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerince Konya ve Mersin'deki operasyonlarda 5.2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi. Baskın, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın elde edildiği operasyon olarak kayıtlara geçti. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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