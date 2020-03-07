Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Mahkeme, aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.
HDP il başkanı tutuklandı
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Mahkeme, aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.
- Güncel
- 07.03.2020
- Gazete
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