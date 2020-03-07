İstanbul Başakşehir'de maskeli 3 şahıs, dün kargo aracına arkadan çarpıp durmasını sağladı. Kargo aracını ve içindeki görevlileri rehin alarak kaçırdı. 2 milyon TL değerindeki elektronik eşyayı çalan soyguncular, rehineleri bırakarak kayıplara karıştı. Polis, vurguncuları her yerde arıyor.
2 milyonluk kargo vurgunu
İstanbul Başakşehir'de maskeli 3 şahıs, dün kargo aracına arkadan çarpıp durmasını sağladı. Kargo aracını ve içindeki görevlileri rehin alarak kaçırdı. 2 milyon TL değerindeki elektronik eşyayı çalan soyguncular, rehineleri bırakarak kayıplara karıştı. Polis, vurguncuları her yerde arıyor.
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