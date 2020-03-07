2 milyonluk kargo vurgunu

İ stanbul Başakşehir'de maskeli 3 şahıs, dün kargo aracına arkadan çarpıp durmasını sağladı. Kargo aracını ve içindeki görevlileri rehin alarak kaçırdı. 2 milyon TL değerindeki elektronik eşyayı çalan soyguncular, rehineleri bırakarak kayıplara karıştı. Polis, vurguncuları her yerde arıyor.