Bugünkü
Takvim

2 milyonluk kargo vurgunu

İstanbul Başakşehir'de maskeli 3 şahıs, dün kargo aracına arkadan çarpıp durmasını sağladı. Kargo aracını ve içindeki görevlileri rehin alarak kaçırdı. 2 milyon TL değerindeki elektronik eşyayı çalan soyguncular, rehineleri bırakarak kayıplara karıştı. Polis, vurguncuları her yerde arıyor.

ABONE OL
2 milyonluk kargo vurgunu
İstanbul Başakşehir'de maskeli 3 şahıs, dün kargo aracına arkadan çarpıp durmasını sağladı. Kargo aracını ve içindeki görevlileri rehin alarak kaçırdı. 2 milyon TL değerindeki elektronik eşyayı çalan soyguncular, rehineleri bırakarak kayıplara karıştı. Polis, vurguncuları her yerde arıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel 2 milyonluk kargo vurgunu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri