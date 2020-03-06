Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit oldu. Dün rejim güçlerinin saldırısı sonucu ise Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara şehit düştü. 3 asker de yaralandı.
İdlib’den acı haber
Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit oldu. Dün rejim güçlerinin saldırısı sonucu ise Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara şehit düştü. 3 asker de yaralandı.
- Güncel
- 06.03.2020
- Gazete
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