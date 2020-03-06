TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komando taburu, Van'dan dualarla uğurlandı. Ailelerin duygusal anlar yaşadığı törende askerler için kurban kesildi ve dualar edildi. Daha sonra yakınları ve komutanlarıyla vedalaşan 210 komando, otobüslerle yola çıktı.
Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komando taburu, Van'dan dualarla uğurlandı
TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komando taburu, Van'dan dualarla uğurlandı. Ailelerin duygusal anlar yaşadığı törende askerler için kurban kesildi ve dualar edildi. Daha sonra yakınları ve komutanlarıyla vedalaşan 210 komando, otobüslerle yola çıktı.
- Güncel
- 06.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.