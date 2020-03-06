Bugünkü
Takvim

'na katılacak olan komando taburu, 'dan dualarla uğurlandı

'nın 'de başlattığı 'na katılacak olan komando taburu, 'dan dualarla uğurlandı. Ailelerin duygusal anlar yaşadığı törende askerler için kurban kesildi ve dualar edildi. Daha sonra yakınları ve komutanlarıyla vedalaşan 210 komando, otobüslerle yola çıktı.

ABONE OL
Uğurlar olsun
TSK'nın 'de başlattığı 'na katılacak olan komando taburu, 'dan dualarla uğurlandı. Ailelerin duygusal anlar yaşadığı törende askerler için kurban kesildi ve dualar edildi. Daha sonra yakınları ve komutanlarıyla vedalaşan 210 komando, otobüslerle yola çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komando taburu, Van'dan dualarla uğurlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri