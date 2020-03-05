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Vali yardımcısına FETÖ soruşturması

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.

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Vali yardımcısına FETÖ soruşturması
Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.

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