Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.
Vali yardımcısına FETÖ soruşturması
Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.
- Güncel
- 05.03.2020
- Gazete
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