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3.5 ton yakaladık

, dün güvenlik güçlerinin çok önemli bir başarıya imza attığını açıkladı. Soylu, "3,5 ton oluşturabilecek bir maddeyi yakaladık. İşin içinde da var da var. 'nin içinde öyle bir şey oluşturuyorlar ki, 'de 100 binlerce insanın ölebileceği yapı oluşturuyorlar" dedi.

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3.5 ton patlayıcı yakaladık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün güvenlik güçlerinin çok önemli bir başarıya imza attığını açıkladı. Soylu, "3,5 ton oluşturabilecek bir maddeyi yakaladık. İşin içinde da var da var. 'nin içinde öyle bir şey oluşturuyorlar ki, 'de 100 binlerce insanın ölebileceği yapı oluşturuyorlar" dedi.

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