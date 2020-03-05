İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün güvenlik güçlerinin çok önemli bir başarıya imza attığını açıkladı. Soylu, "3,5 ton patlayıcı oluşturabilecek bir maddeyi yakaladık. İşin içinde DEAŞ da var PKK da var. Suriye'nin içinde öyle bir şey oluşturuyorlar ki, Türkiye'de 100 binlerce insanın ölebileceği yapı oluşturuyorlar" dedi.
3.5 ton patlayıcı yakaladık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün güvenlik güçlerinin çok önemli bir başarıya imza attığını açıkladı. Soylu, "3,5 ton patlayıcı oluşturabilecek bir maddeyi yakaladık. İşin içinde DEAŞ da var PKK da var. Suriye'nin içinde öyle bir şey oluşturuyorlar ki, Türkiye'de 100 binlerce insanın ölebileceği yapı oluşturuyorlar" dedi.
- Güncel
- 05.03.2020
- Gazete
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