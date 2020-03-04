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Son dakika: haber müdürü ve muhabiri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberi! Sorumlu Haber Müdürü ve muhabir ODATV'de yapılan bir haberden dolayı savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. FETÖ'nün yayın organları gibi Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle bilinen , dün yayımladığı bir haberde Libya'da şehit düşen bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin bilgileri paylaşarak suç işlemişti.

  • Güncel
  • 04.03.2020 23:39
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 23:44
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ODATV davasında flaş gelişme

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