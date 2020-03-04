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Son dakika: 'ta koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ikinci ölümün yaşandığı açıklandı!

’ta, yeni tip koronavirüs vakasında ikinci ölümün yaşandığı açıklandı. Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği açıklanmıştı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 22:04
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 22:07
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Irak'ta koronavirüsten ikinci ölüm!

'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasında ikinci ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada başkent Bağdat'ta yeni tip koronavirüse yakalanan bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği açıklanmıştı.


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