Milyonlar araştırmaya başladı! Ramazan orucu, bayramı ve kurban bayramı takvimi! 2. dönem ara ve yaz tatili ne zaman?

2020 yılı okulların 2. dönem ara tatili , yaz tatili günü ve Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı tatilleri açıklaması geldi. İşte tatillerin denk geldiği günler. 2020 yılı Ramazan ayı 24 Nisan günü başlayacak. 232 Nisan gecesi sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan günü tutulacak. 23 Mayıs 2020 günü ise Ramazan ayının son günü olacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem ara tatili Nisan ayında olacak. 6 Nisan Pazartesi günü başlayacak 2. dönem ara tatili 10 Nisan Cuma günü sona erecek ve okullar 13 Nisan 2020 günü açılacak. Bakanlığın açıkladığı takvime göre ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında olacak. 13 Nisan 2020 pazartesi günü eğitim ve öğretim tekrar başlayacak.

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