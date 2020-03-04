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Kandil’i yıkan operasyon

Kandil'de PKK'ya yönelik operasyonda hainler cezasını buldu. Milli Savunma Bakanlığı, "Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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Kandil’i yıkan operasyon
Kandil'de PKK'ya yönelik operasyonda hainler cezasını buldu. Milli Savunma Bakanlığı, "Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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