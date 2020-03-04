Kandil'de PKK'ya yönelik operasyonda hainler cezasını buldu. Milli Savunma Bakanlığı, "Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
Kandil’i yıkan operasyon
Kandil'de PKK'ya yönelik operasyonda hainler cezasını buldu. Milli Savunma Bakanlığı, "Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
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- 04.03.2020
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