Demirci’ye 5 yıl hapis

FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezası yarı oranda arttırılarak 9 yıla çıkarıldı. Demirci'nin, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanma talebi ile duruşmalarda gösterdiği tavır nedeniyle cezası 5 yıla indirildi.