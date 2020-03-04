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Demirci’ye 5 yıl hapis

FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezası yarı oranda arttırılarak 9 yıla çıkarıldı. Demirci'nin, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanma talebi ile duruşmalarda gösterdiği tavır nedeniyle cezası 5 yıla indirildi.

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Demirci’ye 5 yıl hapis
FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezası yarı oranda arttırılarak 9 yıla çıkarıldı. Demirci'nin, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanma talebi ile duruşmalarda gösterdiği tavır nedeniyle cezası 5 yıla indirildi.

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