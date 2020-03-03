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İdlib'de 36 askerimizin şehit edilmesi üzerine ABD'deki duyarlı insanlar, acımızı paylaştı. Türk dernekleri, Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı, Mısırlı ve ABD'li Müslümanlar, rejimin saldırısını kınadı.

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Türkiye’nin yanındayız
İdlib'de 36 askerimizin şehit edilmesi üzerine ABD'deki duyarlı insanlar, acımızı paylaştı. Türk dernekleri, Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı, Mısırlı ve ABD'li Müslümanlar, rejimin saldırısını kınadı.

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