Türkiye’nin yanındayız

İdlib'de 36 askerimizin şehit edilmesi üzerine ABD'deki duyarlı insanlar, acımızı paylaştı. Türk dernekleri, Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı, Mısırlı ve ABD'li Müslümanlar, rejimin saldırısını kınadı.
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İdlib'de 36 askerimizin şehit edilmesi üzerine ABD'deki duyarlı insanlar, acımızı paylaştı. Türk dernekleri, Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı, Mısırlı ve ABD'li Müslümanlar, rejimin saldırısını kınadı.
- Güncel
- 03.03.2020
- Gazete
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