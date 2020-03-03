Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmak isteyen hainler takibe alındı. Başlatılan operasyonda komandolar PKK/YPG'li teröristleri kıstırdı. Tam 32 hain etkisiz hale getirildi.
PKK-YPG’ye darbe indi
Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmak isteyen hainler takibe alındı. Başlatılan operasyonda komandolar PKK/YPG'li teröristleri kıstırdı. Tam 32 hain etkisiz hale getirildi.
- Güncel
- 03.03.2020
- Gazete
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