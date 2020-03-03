Bugünkü
Takvim

PKK-YPG’ye darbe indi

Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmak isteyen hainler takibe alındı. Başlatılan operasyonda komandolar PKK/YPG'li teröristleri kıstırdı. Tam 32 hain etkisiz hale getirildi.

ABONE OL
PKK-YPG’ye darbe indi
Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmak isteyen hainler takibe alındı. Başlatılan operasyonda komandolar PKK/YPG'li teröristleri kıstırdı. Tam 32 hain etkisiz hale getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel PKK-YPG’ye darbe indi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri