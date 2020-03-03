Yunanistan'a kaç mülteci geçti? Mülteci son dakika haberleri gündemdeki konulardan birisi oldu. Pazarkule, Kapıkule sınır kapılarından Yunanistan'a kaç mülteci geçti? Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememe kararı almasının ardından binlerce mülteci Edirne üzerinden Yunanistan'a geçmek için akın etmeye başladı. Türkiye'nin bu kararını duyan mülteciler ise sınıra akın etti ve Yunanistan polisinin sert müdahalelerine rağmen sınırı geçme konusunda kararlı olduğunu gösterdi. Yunan polisinin jiletli teller çekmesi, çoluk çocuk ayırt etmeden gaz bombası atması gibi insanlık dışı faaliyetleri ise dünya kamuoyuna yansıdı.

YUNANİSTAN'A KAÇ MÜLTECİ GEÇTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'a kaç mülteci geçtiği konusunda bilgi verdi. Soylu, 2 Mart günü saat 13.55 itibariyle 117 bin 677 düzensiz göçmenin Edirne üzerinden sınırı geçtiğini söyledi.

GÖÇMENLERİN GEÇİŞİ SÜRÜYOR

Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Meriç Nehri'ni kullanarak, Avrupa'ya geçişi devam ediyor.

Aralarında Suriye, Afganistan, İran ve Özbekistanlıların olduğu çok sayıda düzensiz göçmen nehri aşarak karşı kıyıya geçerken birçok kişinin de Avrupa'ya gitme umuduyla Meriç Nehri kıyısındaki bekleyişi sürüyor.

Suriyeli 7 kişilik Ravas ailesi de aynı umutla kıyıda bekleyen ailelerden. Ailenin en büyük çocuğu olan Fuat Ravas, 4 günden beri beklemeyi sürdürdüğünü, bir kaç sefer deneyip zorlandığını anlattı.

Ravas, "50 metre falan kaldı. Biraz uğraştık. Nehrin öbür tarafına gittik. Bizi almadılar. Orada pek umut yoktu. Konya'dan buraya geldik. İnşallah geçeriz. Bundan sonra Hollanda'da bulunan akrabaların yanına geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kendisi için bir şey istemediğini, sadece 1 yaşındaki kardeşi Hibetullah'ı düşündüğünü kaydeden Ravas, şunları söyledi:

"Kendim için bir şey istemiyorum. bana bir şey olursa da umurumda değil. Benim ufak kardeşim var. Ona bir şey olmasın o yeter. Her şey onun için. Ben yakalandım, öldüm, kaldım... Hiçbir şey umurumda değil. O, henüz 1 yaşında. Ona bir şey olmasın yeter. Güzel bir geleceği olsun. Kendim çalışıyorum. 50 yaşındaki babam yaşlı olduğu için işe almadılar onu. Ufak kardeşlerim de var. Onları çalıştırmak zorunda kaldık. Onların hayalleri yıkılmasın diye mecburen buraya geldik. Babam çalışsaydı buraya gelmek zorunda kalmazdık. Ailem de öyle düşünüyor. Çocuklarının geleceği olsun diye. Onun dışında bir şey umurlarında değil."

Hamza Ravas da ailenin ortanca üyesi olduğunu ve sınırdan geçeceğine inandığını dile getirerek, "Sınıra sadece 30 metre kaldı. Umut var, geçebileceğimizi sanıyorum. Avrupa'da okumak istiyorum. Geleceğimiz Avrupa'da." ifadelerini kullandı.