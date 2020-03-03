AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde yapıldı. Sözcü Ömer Çelik, zirve sonrası açıklamalar yaptı: Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler. Türkiye sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak zorundadır.
Çekilirsek sınıra kadar gelirler
AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde yapıldı. Sözcü Ömer Çelik, zirve sonrası açıklamalar yaptı: Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler. Türkiye sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak zorundadır.
- Güncel
- 03.03.2020
- Gazete
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