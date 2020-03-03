Çekilirsek sınıra kadar gelirler

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde yapıldı. Sözcü Ömer Çelik, zirve sonrası açıklamalar yaptı: Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler. Türkiye sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak zorundadır.