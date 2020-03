83 milyon tek yürek

Suriye İdlib'de Türk ordusu tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na 81 ilden destek gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarından ve iş dünyasının önde gelen 30 kuruluşu el ele verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz her türlü zorluğu aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi de birlik ve beraberlik içindeyiz. Atılacak her adımın ve alınacak her kararın arkasındayız" dedi.



BALKAN DESTEĞİ

Türkiye Bosna Sancak Derneği ve Rumeli Balkan Federasyonu başta olmak üzere 40'ın üzerindeki dernek ve vakıf, Mehmetçik'e destek mesajı yayınladı: Şanlı ordumuzun bu harekatta başarıya ulaşabilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.