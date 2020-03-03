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Af için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Af yasası son gelişmeler neler, af yasası kimleri kapsayacak araştırması her gün binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Son olarak Erdoğan'ın af açıklamasının ardından yeni gelişmeler araştırılmaya başladı. tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek.

  • Güncel
  • 03.03.2020 17:58
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 17:58
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Ceza indirimi uygulanacak mahkumlar hangileri Hangi suçlara af gelecek

Hangi suçlara af gelecek? Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. MHP kurmayları, AK Parti ile ikinci yargı paketi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu neticeler alacaklarını söyledi. Kurmaylar "AK Parti ile kendi önerilerimiz ve AK Parti'nin teklifinin uyuşan yönleri üzerinde sık sık bir araya geliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu neticeler alacağımızı kuvvetle tahmin ediyoruz" diye konuştu.

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