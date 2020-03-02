Mahkumlara Af için son dakika haberi: Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik gündeme geldi. AK Parti 'nin akademisyenlerle yaptığı toplantı sonrası kapsam dışındaki suçlarda da kademeli bir indirim uygulanması istendi. Binlerce vatandaş af yasasına kilitlendi ve af çıkacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklamalarının ardından yeni gelişmeler neler? Peki af çıkacak mı, af yasası kimleri hangi suçları kapsayacak ve doğum yapan kadın hapis yatacak mı? İşte, af yasası ceza indirimi 2 Mart son dakika haberleri

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