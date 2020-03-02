KORAL ne yapar? KORAL nedir? İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda KORAL sistemi kullanılıyor. İnsansız hava aracı olarak Koral Harp sistemi ile ilgili detaylar ise merak konusu oldu. Peki KORAL sistemi ne işe yaramaktadır? KORAL ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Bu nitelikleriyle KORAL Sistemi hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunuyor. Jammer sistemi KORAL, "geniş frekans yön kapsama" kabiliyeti ile geniş bir alanı kontrol altına alıyor. Uçak, tank ve helikopterleri aynı anda köreltilebiliyor.

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