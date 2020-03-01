İdlib şehidinin ismi! İdlib'ten son dakika olarak gelen haberler büyük üzüntüye yol açıyor. 1 askerimizin şehit olduğu haberi bültenlerde geçmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaları merakla bekleniyor. Şehit askerimizin ismi ve memleketi araştırılmaya başlandı. İşte İdlib şehidinin ismi! Son dakika memleketinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz... Şehit, Allah'ın rızası uğrunda vatan millet ve din için ölen veya öldürülen Müslümanlara denir. Ölmemiş olanlara da gazi denir. Şehitlik, büyük bir derece, yüksek bir makamdır.

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İDLİB ŞEHİTLERİ İSİMLERİ...

Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed rejiminin yaptığı alçak hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. İşte saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin isimleri...

ALİ TAŞÖZ – PİYADE UZMAN ONBAŞI – KAYSERİ

HALİL İBRAHİM AKKAYA - PİYADE UZMAN ONBAŞI – GAZİANTEP

CUMA BAĞATUR – TANK SÖZLEŞMELİ ER – BATMAN

GÜVEN KURTULMUŞ – BİTLİS

TURGUT BURKAY KORKMAZ – ANTALYA

AHMET ALPASLAN – İZMİR

EMRE BAYSAL – MANİSA

RECEP BEKİR – HATAY

AHMET SAYGILI – KAHRAMANMARAŞ

İBRAHİM TÜZEL – MERSİN

SELMAN CANKARA – ADANA

ÜLEYMAN ŞAHİN – PİYADE YÜZBAŞI – AFYONKARAHİSAR

TOLGA CAN YILMAZ – MUĞLA

ADEM AKIN – TOKAT

ALİ TURGUT – UŞAK

BAYRAM OLGUN – PİYADE TEĞMEN – KONYA

TAYFUN PEKEL – İSTANBUL

AKİF AKÇADAĞ – KAHRAMANMARAŞ

EMİN YILDIRIM – HATAY

MEHMET ORHAN – ADIYAMAN

MEHMET MUHAMMET AKAY – MERSİN

BİRHAN ER – TEKİRDAĞ

OSMAN AK – MERSİN

MUSTAFA BAYRAKDAR – HATAY

BATUHAN TANK – OSMANİYE

MUHARREM ÖĞÜTCÜ – BİNGÖL

NİHAT KARA - KIRKLARELİ

ŞEHİTLERİMİZ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erdemli ilçesi Ulucami'de düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Lütfi Elvan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, askeri yetkililer, babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenazede asker selamı veren şehidin ikiz kardeşi Kazım Tüzel, gözyaşlarına boğuldu. Annesi Gülten ve babası Şuayip Tüzel ise, "Vatan sağ olsun oğlum, sen şehit oldun" diyerek şehit oğullarının tabutuna sarıldı.

Şehit İbrahim Tüzel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Alibeyli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İDLİB NEREDE?

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.

2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlamasından bu yana, şehir asi milislerin eline geçti ve 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin merkezi oldu. İdlib Valiliği'ni Tahrir el-Şam ile birlikte kontrol etmektedir.

İDLİB

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir. Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.

ŞEHİTLİK MAKAMI NEDİR?

Şehit, Allah'ın rızası uğrunda vatan millet ve din için ölen veya öldürülen Müslümanlara denir. Ölmemiş olanlara da gazi denir. Şehitlik, büyük bir derece, yüksek bir makamdır. Şehitlik ahirette peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Bu makam ve mertebe herkese nasip olmaz. Şehitlik mertebesine ulaşan kişinin kul hakkından başka günahlarının yüce Allah'ın affedeceği müjdelenmiştir. Şehit olana "Şehit" denmesinin sebebi şudur: Şehidin cennetlik olduğuna, Rabbinin huzurunda yaşadığına ve ölümü sırasında meleklerin hazır bulunmasına şahitlik edilmesinden dolayıdır. Cenab-ı Allah: "Allah inananlardan mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cannet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, ölürler, ölüdürülürler…" buyrulur. (Tevbe:111) Şehit, elbiseleriyle yıkanmadan gömülür. Çünkü ölmemiştir. Cenaze namazı kılınıp gömülür. Çünkü cenaze namazı onun affı için duadır. O ise affedilmiştir.