İdlib'de rejime ait bir uçak düşürüldü. Sivil halka bombalar yağdıran ve binlerce insanı katleden, binlercesini de yerlerinden eden Esed rejimine bölgeden geri çekilmesi için verilen süre sona erdi. Gece yarısından itibaren sınırda büyük bir hareketlilik gözlemlenirken Suriye'nin kalesi olarak kabul edilen Lazkiye başta olmak üzere Minnag Askeri Hava Üssü ve Neyrab Hava Üssü'nü ateş altına aldı.

ESED REJİMİNİN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Son dakika haberine göre; Suriye'nin kuzeyindeki Serakib bölgesinde rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü.

Rusya ve İran destekli Esed rejiminin düzenlediği hava ve kara saldırıları sonucu İdlib bölgesinde 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz de yaralandı. Hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejime ait 200'ü aşkın hedefi ateş altına alırken, Türkiye'nin Esed rejimine Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için verdiği süre doldu.

BAKAN AKAR SINIR HATTINDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

Birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan, gün boyu yapılmakta olan etkili top, ÇNRA ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldı.