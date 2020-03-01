1 Mart Suriye İDLİB son dakika haberleri: Rudaw 'ın son dakika olarak geçtiği bilgide Türkiye 'nin Esad 'a verdiği sürenin dolduğu ve şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. Söz konusu bilgide Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Esad 'a verdiği sürenin dolduğuna yer verildi. Sürenin dolmasının ardından şiddetli çatışmaların başladığı bildirildi. Neyrab Hava Üssü de TSK tarafından vuruldu. İdlib güneyindeki stratejik Maaretunnuman, Vadi el Deyf, Tel Merdih, Mar Debse'deki hedefler de çok namlulu roket sistemleriyle hedef alındı. Bu operasyonlarda çok sayıda hava aracı ve tankın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.



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