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Şehitlerimize köpek diyen 'lı evinden alındı

'de 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından "Ne oldu lan köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz?" diye video paylaşan sempatizanı , tarafından gözaltına alındı. PKK'lı alçak, çektiği videolarda gülüyordu ancak gözaltına alınırken kendisine sert davranılmaması için ağladı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 11:25
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 11:25
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Şehitlerimize köpek diyen PKK'lı evinden alındı

sempatizanı , TikTok'ta çeşitli videolar çekerek şehitlerimize dil uzattı. Akşam saatlarinde sosyal medyada büyük bir tepkiyle yayınlanan görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

PÖH EVİNDEN ALDI
Yaşadığı evi tespit eden Polis ekipleri, Reşat Muaz'ı gözaltına aldı.

Şehitlerimize "köpek" deme küstahlığı gösteren PKK'lı alçak, çektiği videolarda gülüyordu ancak gözaltına alınırken kendisine sert davranılmaması için ağladı.

"KÖPEKLERİNİZİ GÖMMEYE Mİ GİTTİNİZ, HEPİNİZ GEBERECEKSİNİZ"
PKK'lı Reşat Muaz videoda, "Oğlum bu kadar kuduracağınızı bilmiyordum. Ne oldu lan, köpeklerinizi gömmeye mi gittiniz? Aferin size, aferin. Hepiniz gebereceksiniz." demişti.

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