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çıkardı mı? Sefer görev emri e-devletten sorgulama ekranı

Katil rejimi tarafından yapılan hain saldırı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Bu bağlamda Google arama motorunda kelimesi oldukça revaçta olmuş durumda. Vatandaşlar sefer görev emri ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Seferberlik durumunda sefer görev emri olanlar silah altına alınabilecektir. E-Devlet'ten sefer görevini sorgulamak isteyenler arama motorlarından araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Sefer Görev Emri Nedir? Sefer Görev Emri E-Devlet'ten sorgulama ekranı!

  • Güncel
  • 28.02.2020 12:29
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 12:38
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Sefer görev emri e-devletten sorgulama ekranı

33 askerimizin şehit olmasının ardından vatandaşlar tarafından sefer görev emri sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Olası bir seferberlik durumunda sefer görev emri olanlar E-Devlet'ten sefer görev emrini sorguluyor. Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib şehri, İdlib adlı yönetim bölgesinin merkezi konumundadır. Suriye'nin en büyük şehirlerinden olan Halep'e 60 kilometre uzaklıkta yer alan İdlib, Hatay ilinin de toprak komşusudur.

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