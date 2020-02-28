33 askerimizin şehit olmasının ardından vatandaşlar tarafından sefer görev emri sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Olası bir seferberlik durumunda sefer görev emri olanlar E-Devlet'ten sefer görev emrini sorguluyor. Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib şehri, İdlib adlı yönetim bölgesinin merkezi konumundadır. Suriye'nin en büyük şehirlerinden olan Halep'e 60 kilometre uzaklıkta yer alan İdlib, Hatay ilinin de toprak komşusudur.

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