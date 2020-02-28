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Kara ! Suriye şehitleri isimleri ve memleketleri - nedir?

Kara dün gece geldi. Türkiye yasa büründü. 28 Şubat ve şehit isimleri memleketleri hakkında detaylar gelmeye başladı. Katil Esad rejiminin yaptığı Suriye'nin kentinde düzenlediği hava saldırısında 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. İdlib'te şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz'in isimleri belli olmaya başladı. Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. İblid şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son takvim.com.tr'de

  • Güncel
  • 28.02.2020 12:28
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 12:28
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Şehit isimleri belli olmaya başladı! İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri

Türkiye'nin yüreğini yakan kara haber gece saatlerinde İdlib'ten geldi. Hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu çok sayıda yaralı askerimiz var. İdlib'te şehit olan askerlerimizin isimleri, rütbeleri ve memleketleri belli olmaya başladı. İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler takvim.com.tr'de. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler takvim.com.tr'de

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