Türkiye'nin yüreğini yakan kara haber gece saatlerinde İdlib'ten geldi. Hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu çok sayıda yaralı askerimiz var. İdlib'te şehit olan askerlerimizin isimleri, rütbeleri ve memleketleri belli olmaya başladı. İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler takvim.com.tr'de. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler takvim.com.tr'de

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