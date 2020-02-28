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28 Şubat ler isimleri rütbeleri! İşte yaralı askerlerle ilgili bilgi alınabilecek iletişim numarası!

'de rejim güçlerinin hain saldırısında 33 asker şehit olurken 32 asker de yaralanmıştı. Yaralanan askerlerin tedavisi devam ederken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaralanan askerlerimiz helikopterlerle Devlet Hastanesine getirildi. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 27.02.2020 tarihinde İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler.

  • Güncel
  • 28.02.2020 14:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 14:14
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Yaralı askerlerle ilgili bilgi alınabilecek iletişim numarası!

Valiliği, 'deki Esad güçlerinin saldırısıyla yaralanan askerlere ilişkin bilgi alınabilecek iletişim numarasını açıkladı. Valilik, "0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler" açıklaması yaptı. İdlib veya İdlip, 'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin 'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

İletişim numarası

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 27.02.2020 tarihinde İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler.

32 yaralı asker var!

Önceki gün Esad'e bağlı rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz ise yaralandı. Yaralanan askerlerimizin tedavisi Hatay Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

İdlib'te yaralanan askerler hastaneye böyle getirildiler

İdlib'de destekli rejim güçleri havadan saldırdı. 33 askerimiz şehit olurken, 36 Mehmetçik de yaralandı. Yaralanan askerlerimiz helikopterlerle Hatay Devlet Hastanesine getirildi. İşte lerin hastaneye getiriliş görüntüleri ve Hatay halkının askerlere kan vermek için hastaneye akın ettiği anların görüntüsü...

Sefer görev emri çıktı mı?

Alçak saldırı sonrası Beştepe 'de Güvenlik Zirvesi toplandı ve kritik bir toplantı yapıldı. Toplantı sonrası Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasına gitti. Ancak seferberlik açıklaması gelmedi. Sefer görev emri için de henüz bir açıklama yapılmamıştır.

Hatay Valisi Doğan 33 askerimizin alçak saldırı sonrası şehit olduğunu söyledi. Doğan, "Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Şu an itibarıyla hastanemizde 32 yaralımız var." dedi.

İdlib nerede?

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.

2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlamasından bu yana, şehir asi milislerin eline geçti ve 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin merkezi oldu. İdlib Valiliği'ni Tahrir el-Şam ile birlikte kontrol etmektedir.

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