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son dakika şehit olan askerler rütbeleri - 27 Şubat İdlib şehit isimleri ve memleketleri

'den kahreden haber: 2 şehidimiz var. tarafından gece yarısı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Suriye'nin kentinde hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. İşte 27 Şubat Suriye İdlib şehit isimleri ve memleketleri. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

  • Güncel
  • 27.02.2020 09:10
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 09:21
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İdlip'ten acı haber: Şehitlerimizin isim ve memleketleri açıklandı

İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri... MSB tarafından acı haber şu ifadelerle verildi: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir


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