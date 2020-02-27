Başkan Erdoğan: HTS kayıtları dökülecek kel görünecek

Kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye 'de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten kel görünecektir.Başkan Erdoğan, grup toplantısında ise Esad'a verdiği süreyi hatırlattı. Kılıçdaroğlu 'na yüklendi: Terör örgütlerinin arkasında duran bu ülkenin ancak hasmı olabilir. Elinde silah olanlarla yapılan ittifak değil ihanettir.



MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR



Başkan Erdoğan, HDP ile CHP arasındaki "gizli ittifak" tartışmalarına son noktayı koydu: Terör örgütleri ile böyle gizli saklı yol yürürsen, bunun bedelini senden isterler...

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. AK Parti Grup Toplantısı'nda da muhalefete sert mesajlar yolladı:Azerbaycan "tek millet, iki devlet" ilkesine dayanan ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Toplam 14 anlaşma imzaladık. 2023 hedefimiz 15 milyar dolarlık ticaret...Sayın Trump, İdlib konusunda destek sözü vermişti. Ama henüz bir şey yok. Bu ara bir daha görüşmemiz gerekecek. Şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok.Takvim Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Azerbaycan dönüş yolunda Başkan Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun "iktidar olma" hayalini sordu...Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. (Kılıçdaroğlu'nun iktidar oluruz iddiası)Türkiye'nin pek çok sıkıntısı var. Ama CHP zihniyeti ve onun başındaki zatın hezeyanları hala en önemli meselemiz olmayı sürdürüyor.Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin,Sen daha Esed'i görmediğin zaman ben onunla görüşüyordum zaten. Ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım, adam olmadığını gördük.CHP yönetiminin bir amacı da kurduğu kirli ittifakları gizlemektir.



Başkan Erdoğan, doğum gününü kutlayan Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri telefonla arayarak destek ve teşekkürlerini illeti. Erdoğan, yakın bir zamanda kendilerini Enes Baykuş ziyarete edeceğini söyledi.