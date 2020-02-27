Başkan Erdoğan: HTS kayıtları dökülecek kel görünecek

Kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye'de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten kel görünecektir.
ELİNDE SİLAH OLANLARLA YAPILAN İTTİFAK İHANETTİR
Başkan Erdoğan, grup toplantısında ise Esad'a verdiği süreyi hatırlattı. Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Terör örgütlerinin arkasında duran bu ülkenin ancak hasmı olabilir. Elinde silah olanlarla yapılan ittifak değil ihanettir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. AK Parti Grup Toplantısı'nda da muhalefete sert mesajlar yolladı:
Azerbaycan "tek millet, iki devlet" ilkesine dayanan ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Toplam 14 anlaşma imzaladık. 2023 hedefimiz 15 milyar dolarlık ticaret...
Sayın Trump, İdlib konusunda destek sözü vermişti. Ama henüz bir şey yok. Bu ara bir daha görüşmemiz gerekecek. Şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Bizde sadece İspanya Patriot'u var...
Takvim Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Azerbaycan dönüş yolunda Başkan Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun "iktidar olma" hayalini sordu...
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. (Kılıçdaroğlu'nun iktidar oluruz iddiası) Şimdi hepsi bir araya gelecekler...
Topu bir araya gelsin, bunlardan bir şey olmaz.
Türkiye'nin pek çok sıkıntısı var. Ama CHP zihniyeti ve onun başındaki zatın hezeyanları hala en önemli meselemiz olmayı sürdürüyor.
Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin, bu konuda söylediği söz, ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır.
Sen daha Esed'i görmediğin zaman ben onunla görüşüyordum zaten. Ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım, adam olmadığını gördük.
CHP yönetiminin bir amacı da kurduğu kirli ittifakları gizlemektir.
ZAFER ŞAHİN
KANAL İSTANBUL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Başkan Erdoğan, depremle ilgili projeleri de anlattı: Durumu acil olan binalar için seferberlik başlattık. Hedefimiz her yıl 300 bin yeni konut inşa etmek ve 5 yıl içinde 1.5 milyona ulaşmak. Kanal İstanbul da tek başına 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir.
ELİNDE SİLAH OLANLARLA YAPILAN İTTİFAK İHANETTİR
Başkan Erdoğan, grup toplantısında ise Esad'a verdiği süreyi hatırlattı. Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Terör örgütlerinin arkasında duran bu ülkenin ancak hasmı olabilir. Elinde silah olanlarla yapılan ittifak değil ihanettir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. AK Parti Grup Toplantısı'nda da muhalefete sert mesajlar yolladı:
MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR
Başkan Erdoğan, HDP ile CHP arasındaki "gizli ittifak" tartışmalarına son noktayı koydu: Terör örgütleri ile böyle gizli saklı yol yürürsen, bunun bedelini senden isterler...
Azerbaycan "tek millet, iki devlet" ilkesine dayanan ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Toplam 14 anlaşma imzaladık. 2023 hedefimiz 15 milyar dolarlık ticaret...
Sayın Trump, İdlib konusunda destek sözü vermişti. Ama henüz bir şey yok. Bu ara bir daha görüşmemiz gerekecek. Şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Bizde sadece İspanya Patriot'u var...
Takvim Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Azerbaycan dönüş yolunda Başkan Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun "iktidar olma" hayalini sordu...
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. (Kılıçdaroğlu'nun iktidar oluruz iddiası) Şimdi hepsi bir araya gelecekler...
Topu bir araya gelsin, bunlardan bir şey olmaz.
Türkiye'nin pek çok sıkıntısı var. Ama CHP zihniyeti ve onun başındaki zatın hezeyanları hala en önemli meselemiz olmayı sürdürüyor.
Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin, bu konuda söylediği söz, ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır.
Sen daha Esed'i görmediğin zaman ben onunla görüşüyordum zaten. Ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım, adam olmadığını gördük.
CHP yönetiminin bir amacı da kurduğu kirli ittifakları gizlemektir.
ZAFER ŞAHİN
Başkan Erdoğan, doğum gününü kutlayan Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri telefonla arayarak destek ve teşekkürlerini illeti. Erdoğan, yakın bir zamanda kendilerini Enes Baykuş ziyarete edeceğini söyledi.
KANAL İSTANBUL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Başkan Erdoğan, depremle ilgili projeleri de anlattı: Durumu acil olan binalar için seferberlik başlattık. Hedefimiz her yıl 300 bin yeni konut inşa etmek ve 5 yıl içinde 1.5 milyona ulaşmak. Kanal İstanbul da tek başına 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir.
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