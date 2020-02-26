Yarın kandil mi sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İslam alemi Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da kandilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Peki, 27 Şubat Perşembe yarın ne kandili idrak edilecek? İşte 2020 yılı Diyanet takvimi

YARIN NE KANDİLİ İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 27 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.

KANDİLDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili özel bir ibadet mevcut değildir. Fakat namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir. Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.