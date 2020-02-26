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Son dakika: Bakan Pekcan'dan flaş koronavirüs açıklaması!

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 26.02.2020 11:57
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 11:58
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Bakan Pekcan'dan flaş koronavirüs açıklaması!

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık" ifadelerini kullandı.

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