Son dakika: Bakan Pekcan'dan flaş koronavirüs açıklaması!

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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