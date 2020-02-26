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Diyanet - Akşam ezanı bugün saat kaçta?

için oldukça önemli olan 'nin gelmesiyle birlikte imsak saatleri de önem kazandı. Üç ayların başlaması ve Regaib Kandili'nin de gelmesi ile Müslüman vatandaşlar oruç tutmak istiyor. Yarın kandilde oruç tutacak olanlar bu gece sahur yapacak. Sahura kalkacaklar imsak saatlerini araştırmaya başladı. Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir ve oruç tutulur. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur. tarafından açıklandı. İşte sahur vakitleri

  • Güncel
  • 27.02.2020 09:02
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 09:02
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Bu gece sahur saat kaçta? İşte 27 Şubat il il imsak vakitleri

Bu gece sahur saat kaçta? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Yarın 27 Şubat günü Regaib Kandili idrak ediliyor. Kandil günü oruç tutmak isteyenler, bu gece sahura kalkacak. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak saatlerini araştırmaya başladı. İmsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor. İşte 27 Şubat il il imsak vakitleri... İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, 27 Şubat tarihinde idrak edilecek. Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir

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