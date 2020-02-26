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'li Başkanı 'na Kapalıçaşı'da ulaşıma tepkisi!

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı skandallarla anılan ’li Başkanı , turunda şoku yaşadı. Son olarak ulaşıma yaptığı la büyük tepki çeken İmamoğlu ile karşılaştı. Zammın gerekçesini anlatmaya çalışan İmamoğlu’nun "İndirim yaptık" sözlerine esnaftan, "İndirimleri İBB Meclisi yaptı" yanıtı geldi. İmamoğlu'nun seçimden önceki sloganını da hatırlatan vatandaşlar, "Her şey çok güzel olacak demiştin Başkan!" diye seslendi.

  • Güncel
  • 26.02.2020 14:34
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 14:34
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İmamoğlu'na Kapalıçaşı'da ulaşıma zam tepkisi!

'yı gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'na ulaşım larını gerekçe gösteren esnaftan bazıları tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da bu sabah incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Kapalıçarşı gezisinde üst yönetimi de eşlik etti. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve ekibi ile kahvaltıda bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra çarşı turuna çıktı.

Ziyaret sırasında esnaftan bazıları ulaşım zamlarını etti. Protestolar üzerine İmamoğlu, yanına gittiği esnafa zamların gerekçelerini açıkladı. İmamoğlu, indirimleri İBB meclisinin yaptığını söyleyen kişiye "Sen bayağı takip ediyorsun siyaseti" karşılığını vererek yanından ayrıldı. Gezi sırasında İmamoğlu, kendisini protesto eden başka bir kişinin de yanına gitti.

"YÜZDE 35 NEDEN?"
"3 yıldır yapılamayan zammı neden yaptınız" diye seslenen esnafla, İmamoğlu diyalog yaşandı.

"Bağırmadan konuşalım" diyen İmamoğlu'na esnaf, "Yüzde 35 neden?" diye sordu. Ekrem İmamoğlu, "Zammı sordun, cevap verelim. Zam yapmak zorunda kaldık" diye cevap verdi. İmamoğlu'nu zammın gerekçesini anlatırken aynı kişi, "Seçimden önce ulaşımla ilgili dediniz ki; 'Ulaşımı indireceğim' "dedi.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" TEPKİSİ
İmamoğlu ise , "İndirdik. Bak, geçen sene Şubat'tan Mart'tan bahsediyorsun. 1 sene geçti aradan" şeklinde konuştu. Vatandaşın " 'Her şey çok güzel olacak' demiştiniz, olmadı" sözü üzerine İmamoğlu, "Olacak, olacak…" ifadesini kullandı.

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