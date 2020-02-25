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, 5 yıldır ’nın elinde bulunan oğluna kavuştu

'da evlat nöbeti tutan annelerden de 5 yıldır hasret kaldığı oğluna kavuştu. 'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Veysi ile annesinin buluşmasında, duygulu anlar yaşandı.

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Muteber buluşma!
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerden Muteber Birlik de 5 yıldır hasret kaldığı oğluna kavuştu. 'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Veysi ile annesinin buluşmasında, duygulu anlar yaşandı.

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