Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerden Muteber Birlik de 5 yıldır hasret kaldığı oğluna kavuştu. PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Veysi ile annesinin buluşmasında, duygulu anlar yaşandı.
Muteber Birlik, 5 yıldır PKK’nın elinde bulunan oğluna kavuştu
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerden Muteber Birlik de 5 yıldır hasret kaldığı oğluna kavuştu. PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Veysi ile annesinin buluşmasında, duygulu anlar yaşandı.
- Güncel
- 25.02.2020
- Gazete
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