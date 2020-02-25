İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot M.A, adliyeye sevk edildi. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaptan pilot cezaevinde
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot M.A, adliyeye sevk edildi. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Güncel
- 25.02.2020
- Gazete
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