Bugünkü
Takvim

3 aylar tesbihi okunacak esmalar kaç kere, ne zaman okunmalı?

Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan Recep ayı yarın, 25 Şubat Salı günü başlıyor. Her günüde ayrı bir faziletin olduğu bu Allah'ın ayında nasıl dua edilmeli, bu ayı nasıl ibadet ederek geçirmeli, Hz. Muhammed bu aylarda neler yapardı? Soruları oldukça merak ediliyor. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 27 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek. Bu yıl Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak.

  • Güncel
  • 24.02.2020 14:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 14:05
ABONE OL
3 aylar tesbihi okunacak esmalar kaç kere ne zaman okunmalı?

3 aylar boyunca okunacak esmalar, ve tesbihler nelerdir, 3 aylar karşılama namazı ve Recep ayı birinci gün kılınacak namaz kaç rekattır, hangi dualar okunur? Soruları merak ediliyor. Müslüman alemi için önemi büyük mübarek Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar yarın, 25 Şubat salı günü başlıyor. Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4'ü bu aylardadır.Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel 3 aylar tesbihi okunacak esmalar kaç kere, ne zaman okunmalı?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri