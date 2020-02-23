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Yeni değişiklik geliyor! 24 Şubat ceza infaz ve af yasası ceza indirimi çıktı mı? Mahkumlara Af için son dakika haberi:

Mahkumlara Af için son dakika haberi: Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik gündeme geldi. 'nin akademisyenlerle yaptığı toplantı sonrası kapsam dışındaki suçlarda da kademeli bir indirim uygulanması istendi. tarafından hazırlanan infaz pakeitnde suçlara 5 yıllık indirim yapılması öngörülüyordu. Ancak AK Parti tarafından bir teklif hazırlandı ve MHP, AK Parti 'nin teklifi sonrası kendi teklifini geri çekti. AK Parti 'nin teklifinde ise , , örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar olmak üzere altı suç kapsam dışında tutulmuştu.

  • Güncel
  • 24.02.2020 09:20
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 09:20
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Mahkumlara Af için son dakika haberi: Yeni değişiklik geliyor

Mahkumlara Af için son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aratılmaya devam ediyor. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu bugün kaleme aldığı yazısında infaz düzenlemesinde yeni değişikliğin masada olduğunu söyledi. Konu ile ilgili yapılan son açıklamada infaz paketine son şeklinin verildiği , çalışmalarda son aşamaya gelindiği bildirildi. Bazı suçlara kademeli şekilde bir indirim gelecek. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geldikçe takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. Peki, af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? 2020 af yasası Meclis'e sunuldu mu? İşte 24 Şubat af yasası son durum...

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