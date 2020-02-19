Hükümetten mahkumlara af ve ek gösterge hakkında son dakika açıklamaları geldi. Ek gösterge ve mahkumlara af hakkında son durum haberimizde. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. İşte af ve ceza infaz indirimi son durum... Kamuoyunda "kısmi af" , "şartlı af" şeklinde tartışılan ifadelerin hukuki bir karşılığı yoktur. Çünkü, gerek genel af gerekse özel af mahkumların bir kısmını etkileyecek biçimde düzenlenebilir

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